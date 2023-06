Zeker drie doden en tientallen gewonden bij doortocht tornado in Texas

KIJK. Scheids­rech­ter trekt kind uit plotse 'minitorna­do' op honkbal­veld

Een minitornado heeft zondag even voor paniek gezorgd in Florida. Tijdens een honkbalmatch ontstond er plots een windhoos, ter hoogte van de slagpositie. De 7-jarige catcher (de speler die de bal van de werper moet vangen, red.) raakte verstrikt in de stofduivel. Het jongetje moet uit de hoos worden getrokken door een alerte scheidsrechter. Bekijk hierboven de beelden.