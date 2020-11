Zeker drie doden bij overstromingen op Sardinië

FRANKRIJK Agenten geven Parijze­naar zonder mondmasker minutenlan­ge afranse­ling

26 november Bewakingsbeelden waarop te zien is hoe een man minutenlang vuistslagen en schoppen van drie agenten incasseert, zorgen voor consternatie in Frankrijk. De man kreeg in het Parijse 17e arrondissement klappen omdat hij zijn mondmasker niet droeg. De agenten maakten zich bovendien schuldig aan racistische verwijten. De agenten zijn geschorst, de Franse minister van Binnenlandse Zaken vraagt hun ontslag. Ook een vierde agent zou geschorst zijn omdat hij zelfs een traangasgranaat bij de man binnen gooide.