Zeker acht doden bij gevechten om controle over Mexicaanse cementfabriek

Na het geweld, dat zich voordeed woensdagochtend vroeg, werden negen verdachten opgepakt, deelde gouverneur Omar Fayad op Twitter mee. Op tv-beelden is te zien hoe verschillende voertuigen in brand gestoken werden.

Cruz Azul is een van de grootste cementfabrikanten in Mexico. Sinds begin de jaren 30 is het bedrijf georganiseerd als een coöperatieve. Het bedrijf is eigenaar van vier fabrieken en ook van de gelijknamige voetbalclub die uitkomt in de Mexicaanse hoogste klasse.