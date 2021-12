Zeker 99 doden door tyfoon op Filipijnen

Trump ondermijn­de antwoord op coronacri­sis, blijkt uit rapport van Amerikaan­se Congres: “Een van grootste mislukkin­gen van leider­schap in Amerikaan­se geschiede­nis”

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump verlamde het nationale antwoord op de coronapandemie voor zijn eigen politieke doeleinden in "een van grootste mislukkingen van leiderschap in de Amerikaanse geschiedenis. Dat staat in een pas vrijgegeven rapport van het Amerikaanse congres.

18 december