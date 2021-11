Zeker 90 mensen komen om bij explosie tankwagen in Sierra Leone

Medeplich­ti­ge aanslagen Parijs verhoord in rechtbank: "Als ik het opnieuw kon doen, zou ik mijn studies verderzet­ten”

In het proces van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, komen vandaag/vrijdag drie van de veertien beschuldigden aan het woord voor het speciale hof van assisen. Het gaat om Ali Oulkadi, Farid Kharkhach en Ali El Haddad Asufi, meldt de Franse krant Le Figaro. Ali Oulkadi, de beklaagde die eerst aan de beurt was, zou een flauwte gekregen hebben, meldde Sophie Parmentier, een verslaggever van de omroep France Inter. Het ging om een paniekaanval, was daar te horen. De zitting begon een uur later dan gepland.

5 november