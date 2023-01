Zeker 89 doden bij zelfmoordaanslag in Pakistaanse moskee

Het dodental na de zelfmoordaanslag in een moskee in het noordwesten van Pakistan is gestegen tot zeker 89. In de nacht van maandag op dinsdag werden van onder het puin van het ingestorte gebouw nog minstens tien lichamen geborgen. Dat heeft een woordvoerder van de lokale politie gezegd. Meer dan 220 mensen raakten gewond.

De explosie deed zich voor tijdens het middaggebed, in een wijk die streng beveiligd is. Verschillende gebouwen van de politie bevinden zich in diezelfde wijk, en de moskee maakt deel uit van een complex waar ook het hoofdkwartier van de provinciale politie is. Zowat 260 mensen, vooral agenten, waren in de moskee tijdens het middaggebed.

De autoriteiten gaan ervan uit dat het om een zelfmoordaanslag gaat, al werd die nog niet opgeëist. De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif heeft de aanslag veroordeeld. “Het was niets minder dan een aanval op Pakistan”, zei hij. Eind vorig jaar hebben de Pakistaanse taliban, die onafhankelijk opereren van de islamistische talibanregering in buurland Afghanistan, een wapenstilstand met de regering in Islamabad opgezegd. Sindsdien hebben ze meerdere aanslagen opgeëist. Ook de terreurmilitie Islamitische Staat (IS) heeft in het verleden aanslagen op moskeeën opgeëist.

In Pakistan is de grote meerderheid van de bevolking van meer dan 230 miljoen inwoners moslim. Peshawar met zijn ongeveer twee miljoen inwoners was lange tijd het centrum van een onrustige regio in Pakistan. Na een militair offensief tegen islamistische terreurgroeperingen in 2014 was het er rustiger geworden. De voorbije jaren zit het aantal aanslagen echter weer in stijgende lijn. Een zelfmoordterrorist van IS blies zich in maart 2022 op in Peshawar. Daarbij vielen meer dan 60 doden.

Een 38-jarige getuige vertelt aan persagentschap AP dat hij zich in de moskee bevond toen de explosie plaatsvond. Hij zegt dat hij kreten en geroep hoorde na de ontploffing en begrijpt niet hoe hij het heeft overleefd.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib veroordeelt de zelfmoordaanslag: “Onze gedachten en oprechte deelneming gaan uit naar de slachtoffers en hun families. België veroordeelt samen met Pakistan alle vormen van terrorisme”, zo klinkt het op Twitter.

In maart vorig jaar viel een zelfmoordterrorist van terreurbeweging Islamitische Staat een sjiitische moskee in Peshawar aan, waarbij 64 doden vielen. Dat was de dodelijkste terreuraanslag in Pakistan sinds 2018.

