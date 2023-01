Zeker 83 doden en 150 gewonden bij ontploffing in Pakistaanse moskee: “Overwegend politieagenten”

De dodentol van de explosie in een moskee in Peshawar, in Pakistan, is verder opgelopen tot 83. Dat zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Er zijn ook 150 gewonden gevallen, overwegend politieagenten die in de moskee verzamelden voor het middaggebed. Volgens de woordvoerder zijn in de loop van de nacht nieuwe lichamen aangekomen in het ziekenhuis.