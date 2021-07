Zeker 6.500 inwoners Maastricht moeten "zo snel mogelijk" geëvacueerd, ook 5.000 mensen in Roermond moeten woning verlaten

Maasland Vrijwilli­ge evacuatie van start in minstens zes Maasdorpen: stand van de Maas nu ook kritiek in Limburg

21:33 De Limburgse gouverneur en een aantal burgemeesters uit het Maasland zitten momenteel in overleg over de toestand van de Maas. Er werd ons al bevestigd dat er een vrijwillige evacuatie zal volgen. Dat gaat al zeker over dorpen in Maaseik en Maasmechelen.