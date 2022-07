Zeker 5 gewonden bij schietpartij in volle discotheek in Spaanse Marbella, mogelijk 1 dodelijk slachtoffer

Berlare Minnaar (30) schiet Sandra (32) neer en rijdt vervolgens met haar naar zijn zus in Berlare: “Heeft ze hem een laatste keer duidelijk proberen maken dat het voorbij was tussen hen?”

De 32-jarige Sandra Bellaccomo is in de nacht van zaterdag op zondag overleden in het ziekenhuis nadat haar 30-jarige minaar S.D. haar neergeschoten had. Na de feiten nam hij het slachtoffer nog mee in de auto naar zijn zus, waar hij alles opbiechtte. “Ze stuurde me omstreeks 20 uur nog dat ze op weg naar huis was”, reageert de echtgenoot van Sandra. “Dat is het laatste wat ik van haar gehoord heb.”

