Zeker 5 doden door lawine in skigebied in Oostenrijks Tirol, ook in Zwitserland kwam snowboarder om het leven

Brusselse Natacha is vermist in Peru: “We maken ons zorgen”

De familie van Natacha de Crombrugghe is ongerust. De jonge vrouw, afkomstig uit Linkebeek (Brussel), is op rondreis in Peru, maar heeft al meer dan tien dagen geen teken van leven meer gegeven. Op sociale media is een opsporingsbericht verspreid. Bij Buitenlandse Zaken is men op de hoogte van de vermissing. De Belgische politie vraagt de personen die haar gezien of met haar gecommuniceerd hebben in de dagen vóór haar verdwijning, om zich te melden.

17:42