Zeker 5 doden door Israëlische raketaanval op Syrische hoofdstad Damascus

In Damascus had het officiële Syrische agentschap ‘Sana’ eerder melding gemaakt van "doden en gewonden", zonder een precies aantal te noemen. Volgens het Observatorium zijn er burgers onder de slachtoffers, en trof de aanval een gebouw in de buurt van een Iraans cultureel centrum in de Syrische hoofdstad.

De aanval beschadigde verschillende gebouwen in een dichtbevolkte buurt nabij het Omayyad-plein in het hart van de hoofdstad, waar gebouwen van veiligheidsdiensten midden in een woonwijk staan.

Iraanse aanwezigheid in Syrië

Al bijna tien jaar voert Israël luchtaanvallen uit op vermeende door Iran gefinancierde wapenleveranties en personeelsinzet in buurland Syrië. Israëlische functionarissen erkennen zelden betrokkenheid bij dergelijke operaties.

Volgens westerse inlichtingenbronnen heeft Iran zijn militaire aanwezigheid in Syrië uitgebreid. Het heeft inmiddels voet aan de grond in de meeste door de staat gecontroleerde gebieden. Duizenden leden van milities en lokale paramilitaire groeperingen staan onder Iraans bevel.

Israël heeft de afgelopen maanden ook de aanvallen op Syrische luchthavens en luchtmachtbases opgevoerd. Zo probeert het land te voorkomen dat Iran via de lucht wapens levert aan bondgenoten in Syrië en Libanon. In dat laatste land steunt het bijvoorbeeld de terroristische organisatie Hezbollah.