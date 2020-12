Zeker 4 gewonden bij schietpartij in Berlijn

“Mogelijk menselijke resten gevonden na explosie in centrum Nashville”: audiobood­schap waarschuw­de dat bom binnen vijftien minuten zou ontploffen

6:41 Politieonderzoekers van de politie in de Amerikaanse stad Nashville hebben mogelijk menselijke resten gevonden in de buurt van de plek waar op kerstdag 's ochtends een bom in een camper ontplofte. Een autopsie moet duidelijkheid brengen, meldt CNN. Zeker drie mensen raakten bij de explosie gewond.