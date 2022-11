Zeker 37 doden bij zwaar verkeersongeval in Nigeria

Beelden tonen enorme gasexplo­sie in bakkerij in Irak

Zeker vier mensen kwamen vanmorgen, plaatselijke tijd, om bij een gasexplosie in het Irakese Dohuk die plaatsvond in een bakkerij boven een studentenhuis. 27 anderen raakten gewond door het incident. Er wordt verwacht dat het dodentol nog verder zal oplopen, want de zoekoperaties zijn nog volop aan de gang. Bekijk het moment van de explosie in bovenstaande video.

11:24