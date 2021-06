Zeker 36 gewonden na explosie bomauto op militaire basis in Colombia

Bioloog vindt voor 1 miljoen euro aan coke op strand tijdens schildpad­den­on­der­zoek

15 juni Op het strand van Florida hebben de politiediensten voor 1,2 miljoen dollar (1 miljoen euro) aan cocaïne in beslag genomen. Het was een biologe die de vondst per toeval deed. Ze ontdekte zo’n 24 pakjes met een gewicht van meer dan 30 kilogram.