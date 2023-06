Zeker 31 doden na gasexplosie in restaurant in het noordwesten van China

PORTRET. Duiktocht naar gezonken Titanic is niet eens extreemste avontuur van miljardair Hamish Harding

De tocht naar het wrak van de Titanic was allesbehalve zijn eerste straffe avontuur - zelfs niet zijn diepste oceaanexpeditie - maar de familie van de Britse zakenman Hamish Harding (58) hoopt nu vooral vurig dat hij ook veilig terugkeert. Portret van een miljardair met drie vermeldingen in het ‘Guinness Book of Records’.