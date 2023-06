Zeker 288 doden en 900 gewonden na treinramp in India: “Overal bloed en schreeuwende mensen”

KIJK. Op beelden is de chaos te zien na de treinramp waarbij honderden mensen het leven lieten

Het dramatische ongeval gebeurde vrijdagavond omstreeks 19.00 uur lokale tijd (15.30 uur Belgische tijd) in buurt van de stad Balasore, gelegen in de deelstaat Odisha op het traject tussen Calcutta en Chennai in het oosten van India.

Enkele rijtuigen van een passagierstrein, de Coromandel Express, ontspoorden na een botsing met een goederentrein. De rijtuigen zouden op een ander spoor zijn beland. Een andere passagierstrein zou vervolgens tegen die rijtuigen zijn gebotst en zelf ook deels zijn ontspoord.

Reddingswerker hebben er intussen hun reddingsoperaties afgerond. Het hoofd van de brandweer van Odisha was ook tijdens de reddingsmissie weinig hoopvol dat ze mensen nog levend onder het puin zouden halen. “Er is een kraan gearriveerd. We zullen de wagons een voor een optrekken, maar we verwachten geen overlevenden meer te vinden. We zijn ontmoedigd, we hebben nog nooit in ons leven zoveel lichamen gezien”, klonk het

De dodentol blijft ondertussen stijgen, omdat er veel ernstig gewonden zijn. Dat meldt de brandweer van de deelstaat Odisha. Tientallen ambulances werden naar de plek van het ongeval gestuurd, net als reddingsteams uit verschillende steden. Een groot aantal gewonden is voor behandeling overgebracht naar ziekenhuizen.

Volledig scherm Bij een treinongeluk in India kwamen zeker 288 mensen om. © Twitter: @SutirthaBiswas1

“Dit was mijn ergste nachtmerrie en de beelden zullen me levenslang achtervolgen”, vertelde een overlevende tijdens een lokale nieuwsuitzending. Een andere overlevende was aan het slapen, maar werd wakker wanneer zijn wagon ontspoorde. “Zo’n tien tot vijftien mensen vielen over mij”, vertelde hij tegen een Indiaas nieuwskanaal. “Ik raakte gewond aan mijn hand en nek. Toen ik de trein uitkwam, zag ik overal ledematen liggen. Een been hier, een hand daar. Iemands gezicht was misvormd.”

Ashok Samal, eigenaar van een winkel in de buurt, hoorde het ongeval gebeuren en vertrok meteen naar de sporen om te helpen. “Er waren overal luide kreten en bloed”, zei hij. “Verschillende personen huilden om hen te helpen, ik zag verschillende lichamen gekneld zitten onder de omgekeerde wagons.”

Een van de grootste treinnetwerken ter wereld

De Indiase premier Narendra Modi heeft via Twitter laten weten dat zijn gedachten uitgaan naar de betrokken families. Volgens hem wordt “alle mogelijke hulp” gegeven aan de slachtoffers. De regering zal geld uitkeren aan de gewonden en nabestaanden.

Minister van Spoorwegen Ashwini Vaishnaw heeft gezegd dat hij onderweg was naar de plaats van het ongeval. Hij heeft een onderzoek gelast om de oorzaak van het ongeval te achterhalen.

India heeft een van de grootste treinnetwerken ter wereld. Meer dan twaalf miljoen mensen rijden dagelijks met één van de 14.000 treinen die in totaal 64.000 kilometer afleggen. Ondanks inspanningen van de overheid om de veiligheid op het spoor te verbeteren, gebeuren er jaarlijks enkele honderden ongelukken op het Indiase spoor. De meeste ongelukken worden toegeschreven aan menselijke fouten of verouderde signaleringsapparatuur.

Volledig scherm Reddingswerkers proberen slachtoffers te bevrijden uit de zwaarbeschadigde treinen. (03/06/23) © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet. © AP / Press Trust of India

