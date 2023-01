Zeker 24 doden bij busongeluk in Peru

Deze drie luxemerken zijn nog steeds actief in Rusland: “Oligarchen kunnen zonder probleem een Rolls-Roy­ce kopen”

Eens Moskou begon met de invasie in Oekraïne besloten veel westerse weken zich terug te trekken uit Rusland. Een van de westerse sancties was het stoppen met nieuwe leveringen van luxegoederen aan Rusland. Vandaag vind je niet snel meer een winkel van Chanel, Tiffany of Hugo Boss die nog open is. Toch zijn er drie beroemde Britse luxemerken wel nog steeds actief, ondanks de oorlogsgruwel die Rusland doorvoert. Dat schrijft de Daily Mail.

28 januari