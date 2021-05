Zeker 23 doden en 65 gewonden door instorten metroviaduct in Mexico-Stad

Mag Trump weer op Facebook of niet? Woensdag valt de beslissing

3 mei Woensdag wordt beslist of de voormalige president van de VS verbannen blijft van Facebook. De onafhankelijke controlecommissie van ‘s werelds grootste sociaal medium zal dan tegen 15 uur onze tijd haar beslissing over de zaak bekendmaken. Dat heeft de commissie vandaag meegedeeld. Het zogenaamde Oversight Board kan beslissingen van het management herroepen.