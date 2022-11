Zeker 21 doden, onder wie 10 kinderen, door enorme brand in vluchtelingenkamp Gaza

Bewakings­beel­den tonen hoe zwarte man door vijf cipiers in elkaar geslagen wordt in Amerikaan­se gevangenis

Een bewakingsvideo uit de gevangenis van Camden in Georgia zorgt voor heel wat ophef. De 41-jarige Jarrett Hobbs wordt omsingeld door vijf cipiers. Daarna delen ze rake klappen uit. “Er is geen enkele reden om iemand te slaan, zoals deze man is geslagen”, zegt de advocaat van Hobbs tijdens een persconferentie. “Het kan me niet schelen wat hij heeft gedaan.” Er is een onderzoek naar de beelden gestart en de cipiers zijn op non-actief gezet.

17 november