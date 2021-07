Zeker 21 doden bij bomaanslag in Bagdad

LIVE. Plunde­raars blijven regio van Pepinster teisteren: "Ik doe al vijf dagen geen oog dicht” - “Sommige slachtof­fers zullen mogelijk nooit meer teruggevon­den worden”

21:54 De officiële dodentol na de zware overstromingen in ons land staat op 31. Dat heeft het Nationaal Crisiscentrum vanmiddag laten weten. Zeventig mensen zijn nog “vermoedelijk vermist of onbereikbaar”. Ook in buurland Duitsland vielen er al 165 dodelijke slachtoffers. Volg alle ontwikkelingen over het noodweer in onze liveblog.