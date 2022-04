Zeker 200 doden bij geweld in Soedanese regio Darfoer

Bewoners ‘quarantai­ne­blok­ken’ in Shanghai worden opgesloten met groene hekken voor de deur

In Shanghai is opnieuw verontwaardiging ontstaan over de strenge lockdown waardoor een groot deel van de 25 miljoen inwoners van de stad al wekenlang gedwongen wordt om binnen te blijven. In verschillende wijken in de stad worden woonblokken en hele straten afgesloten met twee meter hoge groene hekken. De afgelopen dagen werden beelden van arbeiders in witte pakken die de hekken plaatsen verspreid op Chinese sociale media.

