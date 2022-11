Zeker 20 gewonden na aardbeving in West-Turkije

West-Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,1. Het epicentrum van de beving lag in de provincie Düzce aan de Zwarte Zee. Dat meldt het Europese Mediterrane Seismologische Centrum (EMSC). Er zijn minstens 20 mensen gewond geraakt. Eén persoon zou er erg aan toe zijn.

De aardbeving deed zich voor om 04.08 uur plaatselijke tijd (02.08 uur Belgische tijd) in de provincie Düzce, op een diepte van een tiental meter. Volgens de Turkse civiele bescherming had de schok een kracht van 5,9, het Amerikaans geofysisch instituut USGS heeft het over magnitude 6,1.

De beving werd gevolgd door enkele naschokken en was zelfs voelbaar zo’n 200 kilometer verderop, in de 16 miljoen inwoners tellende metropool Istanboel en in de Turkse hoofdstad Ankara. Er ontstond paniek onder de bevolking maar dodelijke slachtoffers of grote schade aan gebouwen werden voorlopig niet gemeld. De autoriteiten hebben iedereen opgeroepen om kalm te blijven.

Tektonische platen

Verschillende tektonische platen grenzen aan elkaar op het grondgebied van Turkije. In november 1999 overleden door een aardbeving met een kracht van 6,3 ongeveer 900 mensen, eveneens in Düzce. In september van hetzelfde jaar had een bijzonder sterke aardbeving met een kracht van 7,4 het leven geëist van meer dan 17.000 mensen in de regio rond de industriestad Izmit, zo’n 130 kilometer verderop. Bij een aardbeving in Izmir kwamen in oktober 2020 meer dan honderd mensen om het leven.

Experts verwachten in de nabije toekomst ook een sterke aardbeving voor de metropool Istanboel, waar ongeveer zestien miljoen mensen wonen.