Zeker 19 doden bij zware brand in flatgebouw New York, onder wie 9 kinderen: “Een van de ergste branden in huidige tijden”

Door een brand in een flatgebouw in het New Yorkse stadsdeel The Bronx vielen er 19 doden en zijn er tientallen mensen zwaargewond geraakt. Onder de dodelijke slachtoffers bevinden zich ook 9 kinderen, zegt burgemeester van New York Eric Adams. De brand zou ondertussen onder controle zijn. “Dit moet een van de ergste branden zijn die we in de huidige tijden hebben meegemaakt”, omschrijft de burgemeester, die spreekt van een “echte tragedie”.