Zeker 17 doden en 22 gewonden bij verkeersongeval in China

Dodelijk­ste skiseizoen aller tijden: 13 doden in de Oostenrijk­se Alpen

Komt de dodelijkste winter aller tijden ons tegemoet? Die kans zit er in, want sinds november 2022 zijn 13 mensen omgekomen op de Oostenrijkse skipistes, waarvan elf in Tirol. Een triest record in de skiwereld, want er vielen nog nooit zoveel doden.

6 januari