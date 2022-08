Zeker 15 kinderen, onder wie 5-jarige drieling en tweeling, sterven in felle kerkbrand Caïro: “Mina wou woensdag naar de mis, maar ik weigerde”

EgypteMariam (5), Barsina (5), Ibrahim (3), Mina (13) en Karolos (10) zijn slechts enkele van de zeker 15 kinderen die zondag zijn omgekomen bij een zware brand in een kerk in Caïro. In totaal overleefden 41 mensen de vlammenzee niet. Een kortsluiting heeft de brand vermoedelijk veroorzaakt, meldt de BBC.

De brand in de Egyptische hoofdstad ontstond in een gebouw van vier verdiepingen waar duizenden gelovigen waren samengekomen voor een misviering. Onder de aanwezigen bevonden zich veel families. Andere kinderen volgden les in het gebouw of zaten in de kinderopvang. Volgens de eerste resultaten van het onderzoek is de brand wellicht ontstaan door een kortsluiting.

De meeste slachtoffers kwamen om het leven doordat ze rook hadden ingeademd, maar ook veel kerkgangers werden onder de voet gelopen toen er paniek ontstond. Een uitgang raakte namelijk versperd door de brand. Naast de 41 doden, vielen er ook 50 gewonden bij het inferno.

Rami is een van de kinderen die de brand overleefde, maar gewond in het ziekenhuis ligt. De jongen - van wie de leeftijd niet bekend is - ging afgelopen zondag met zijn moeder en zijn 10-jarige broer Karolos naar de mis. Vanuit zijn ziekenhuisbed vertelde Rami aan reporters dat hij zijn moeder en zijn broer kwijtraakte tijdens de brand en niet wist wat er met hen gebeurd was. Kort daarna werd aan hem verteld dat beiden de brand niet overleefd hebben.

Ook Mohrael, Youssef en Philopator Bassem Amir, een drieling van 5 jaar oud, kwamen niet levend uit de brand, melden meerdere bronnen. Hun 34-jarige moeder, 61-jarige oma en 25-jarige tante lieten zondagochtend ook het leven. “Ik heb nu zes heiligen in de hemel", schreef een familielid van de slachtoffers op Facebook.

Nog andere families verloren kinderen bij de brand. Zo staan ook de tweelingmeisjes Mariam en Barsina Tamir Wajih (beiden 5 jaar) op de lijst met doden die het Imbaba General-ziekenhuis heeft gepubliceerd. Hun 3-jarig broertje Ibrahim bleef ook achter in de brand. De moeder van de jonge slachtoffertjes werd zondagavond gefotografeerd tijdens een uitvaartdienst. Intens verdriet valt van haar gezicht af te lezen, terwijl ze haar handen op een doodskist houdt.

De 13-jarige Mina Azmi en de 16-jarige Mina Fakhir stierven ook in de brand. Lokale media lieten de moeder van een van de Mina’s aan het woord. De vrouw vertelde dat ze twee kinderen verloor bij het inferno. “Mina zei dat ze woensdag naar de mis wou, maar ik weigerde en vertelde dat we vandaag (zondag, red.) zouden gaan.”

Het vuur woedde zondag in de Abou Sifine-kerk in de volkswijk Imbaba in Caïro. Egypte kent de grootste christelijke minderheid van alle landen in het Midden-Oosten, met naar schatting 10 tot 15 miljoen aanhangers. De Egyptische premier Mostafa Madbouli bracht na de brand een bezoek aan de getroffen site. President Abdel Fattah al-Sissi liet via Facebook weten dat de overheid alle mogelijke maatregelen neemt.

