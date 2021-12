Zeker 142 doden door tyfoon op Filipijnen

Bomaanslag verijdeld in Marokko

In Marokko hebben de veiligheidsdiensten een bomaanslag verijdeld. Dat maakte de antiterreurpolitie (BCIJ) vrijdag bekend. De Marokkaanse veiligheidsdiensten pakten in Sala Al Jadida, ten noorden van de hoofdstad Rabat, een 24-jarige verdachte op die lid zou zijn van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). De gebeurde onder meer op basis van informatie van Amerikaanse inlichtingendiensten.

18 december