Zeker 13 doden, onder wie zeven kinderen, bij gedrang ingang stadion in Madagaskar

Gifverko­per verkocht wereldwijd dodelijk poeder en maakte honderden slachtof­fers

Zelfdoding als businessmodel. Dat is waar Kenneth Law, een 57-jarige Canadees, geld mee verdiende. Tegen de man loopt in verschillende landen een onderzoek omdat hij online ‘zelfmoordpoeder’ verkocht. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk zou dat tot 88 doden geleid hebben. Er lopen ook onderzoeken in onder meer Italië, de VS, Australië en Nieuw-Zeeland.