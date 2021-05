Zeker 13 doden en 70 gewonden door instorten metroviaduct in Mexico-Stad

Geen vervolging Franse militairen om genocide Rwanda

3 mei De Franse justitie vindt het niet nodig Franse militairen te vervolgen in verband met de genocide van 1994 in het Midden-Afrikaanse Rwanda. Volgens de hoogste aanklager is niet aangetoond dat Franse troepen in Rwanda medeplichtig waren aan de volkerenmoord, die werd aangesticht door de regering van de Hutu-meerderheid.