Zeker 120 mensen bij jaarwisseling gewond geraakt aan de ogen in Nederland

Russische militaire bloggers zijn woedend over staakt-het-vu­ren: “Nutteloze zet die niet zal slagen”

Het tijdelijke staakt-het-vuren, verworpen door Oekraïne, ging om 10 uur Belgische tijd van kracht. De Russische troepen zouden eenzijdig de wapens laten zwijgen in Oekraïne. Althans dat was het opzet, maar langs beide kanten van het front in Bachmoet wordt nog geschoten, zo stellen journalisten ter plaatse vast. Het bevel van Vladimir Poetin om over te gaan tot een staakt-het-vuren vandaag en morgen heeft geleid tot scepsis en wantrouwen bij de Oekraïners - en tot grote woede bij prominente Russische commentatoren.

13:22