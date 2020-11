Zeker 110 onschuldige doden na aanval terreurgroep Boko Haram in Nigeria

"Britse ziekenhui­zen krijgen Pfi­zer-vac­cin binnen 10 dagen"

28 november De Britse nationale gezondheidsdienst NHS heeft de ziekenhuizen in het land gezegd dat ze over 10 dagen kunnen beschikken over vaccins die ontwikkeld en geproduceerd zijn door Pfizer/BioNTech. Ook is de ziekenhuizen gevraagd om zich voor te bereiden op de toediening van de vaccins. Dat schrijft The Guardian.