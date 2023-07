Zeker 110 gewonden door onweer in noorden Italië

Begluurd, uitgeschol­den en vernederd: vrouwelij­ke archeolo­gen krijgen het hard te verduren in Parijse voorstad

Ze werken gehurkt of liggend op de grond met kledij die geschikt is voor de hitte. Maar tijdens de uitoefening van hun job worden vrouwelijke archeologen in de Parijse voorstad Saint-Denis uitgescholden, vernederd en seksistisch bejegend door passanten.