Zeker 100 passagiersvluchten geannuleerd door personeelsstaking op Duitse luchthavens

Staking legt Duits treinver­keer bijna helemaal stil, ook hinder in luchtha­vens

Het treinverkeer in Duitsland ligt vrijdagvoormiddag zo goed als stil door een staking van vakbond EVG. In de stations is het momenteel rustig, meldt de Deutsche Bahn online. Een andere staking leidt tot hinder op verschillende regionale luchthavens, zoals onder meer in Keulen en Stuttgart. De belangrijke hub in Frankfurt blijft gespaard.