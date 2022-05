Zeker 10 doden nadat schutter vuur opent in Amerikaanse supermarkt

Een 18-jarige man heeft zaterdag in de Amerikaanse stad Buffalo, in de staat New York, tien mensen doodgeschoten in een lokale supermarkt. Dat meldt politiecommissaris Joseph Gramaglia. Ook zijn drie mensen gewond geraakt. De schutter gaf zich uiteindelijk over. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van een racistisch gemotiveerde haatmisdaad. Elf van de dertien slachtoffers zijn zwart.

De schutter, die geïdentificeerd is als de 18-jarige Payton S. Gendron uit Conklin in de staat New York, werd enkele uren na de schietpartij al voorgeleid in de rechtbank van Buffalo, waar hij niet schuldig pleitte aan moord met voorbedachten rade.

Verdachte Payton Gendron (rechts) in de rechtbank.

“Horrorfilm”

Volgens getuigen ter plaatse zou Gendron eerder op de dag, rond half drie 's middags plaatselijke tijd, zwaar bewapend en gekleed in militaire kleding een supermarkt ten noorden van de stad zijn binnengegaan, in een gebied waar vooral zwarte Amerikanen wonen.

In de supermarkt opende hij vervolgens het vuur op minstens acht mensen. Een medewerker vertelde aan lokaal nieuwsstation Buffalo News hoe de schietpartij uitbrak een paar minuten nadat hij zich naar de koelcel had begeven. “Ik hoorde schoten. Schoten en schoten en schoten”, zei hij. “Ik verstopte me. Ik verstopte me gewoon. Ik ging die kamer niet verlaten.”

Een politieagent vertelde dan weer dat toen hij de supermarkt binnenging, het was alsof hij “een horrorfilm inliep”.

Toen agenten ter plaatse kwamen, hield de verdachte een pistool tegen zijn eigen nek. Maar de politie wist hem over te halen het wapen te laten vallen en zich over te geven, aldus politiechef Gramaglia. Tijdens de schietpartij was de man volgens de commissaris verwikkeld in een vuurgevecht met een voormalig politieman die als bewaker in de winkel werkte. De beveiliger is daarbij omgekomen.

Livestream

De schutter droeg een camera en heeft zijn daad live uitgezonden op Twitch, een livestreamingplatform dat populair is bij gamers. Een woordvoerder van het bedrijf, dat eigendom is van Amazon, laat weten dat het kanaal binnen de twee minuten nadat het geweld begon, offline is gehaald.

Op sociale media circuleren daarnaast berichten dat Gendron voorafgaand aan zijn daad een manifest heeft gepubliceerd waarin hij zichzelf een racist en een antisemiet noemt.

Burgemeester Byron Brown zei tijdens een persconferentie dat de schutter niet uit Buffalo komt. De vermoedelijke dader zou uren hebben gereden voordat hij in de stad aankwam “om deze misdaad tegen de mensen van Buffalo te plegen”, aldus Brown. Hij sprak van “de ergste nachtmerrie die een gemeenschap kan tegenkomen.”

Aan automobilisten en omwonenden wordt gevraagd om de omgeving van de supermarkt Tops Market aan Jefferson Avenue te mijden.

Een kleine herdenkingsplek op de plaats van de schietpartij.

Politie zet de straat af waar de schietpartij plaatsvond.

