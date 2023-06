Zeker 10 doden en 56 gewonden na explosie in Kramatorsk, Belgische journalist ontsnapt op het nippertje: "Het is verschrikkelijk”

UPDATEBij de Russische aanval dinsdag op een restaurant in Kramatorsk, in het oosten van Oekraïne, zijn minstens 10 doden geteld en 56 gewonden, onder de doden zijn ook drie kinderen. Arnaud De Decker, een Belgische journalist die geregeld voor HLN reportages schrijft, kon alles van dichtbij meemaken. “Ik hoorde mensen schreeuwen vanonder het puin”, getuigt hij aan onze redactie.

“Ik ben toegekomen in Kramatorsk omstreeks 18 uur. Dan ben ik rechtstreeks gaan eten in restaurant Ria Lounge. Het is een groot restaurant waar veel mensen werken. Alle militairen en journalisten in Kramatorsk komen hier eten. Ook burgers komen hier over de vloer. Het is echt een ontmoetingsplek”, zegt De Decker, die vermoedt dat de twee Russische kruisraketten doelbewust op het restaurant gericht waren.

“Nadat ik heb gegeten, ben ik naar het hotel vertrokken. Ongeveer twintig minuten later hoorde ik de ontploffing. Het restaurant is helemaal weggevaagd. Er zijn doden gevallen. Ik hoorde mensen schreeuwen vanonder het puin. Het is verschrikkelijk.”

8 doden en 56 gewonden

Na het bombardement op een populair restaurant in Kramatorsk in het oosten van Oekraïne zijn al tien doden geteld. Er zijn ook 56 gewonden gevallen, zo melden de hulpdiensten in een update. Onder de dodelijke slachtoffers zijn ook drie kinderen, van wie één in 2022 is geboren, aldus de Oekraïense dienst voor noodsituaties.

De identiteit van twee slachtoffers is intussen bekendgemaakt: tweelingzussen Yuliya en Anna Aksechenko (14 jaar), zo schrijft BBC. In een bericht op Telegram betuigen de autoriteiten in Kramatorsk hun condoleances aan de ouders van de meisjes. “Een Russische raket stopte het kloppen van de harten van twee engelen.”

Volledig scherm Tweelingzussen Yuliya en Anna zijn omgekomen bij de aanval op Kramatorsk. © Telegram

De reddingsoperatie wordt voortgezet. Al zeven mensen zijn levend uit het puin gehaald.

Volgens de Oekraïense politie vuurde Rusland twee S-300-raketten af op Kramatorsk. Daarbij is een restaurant verwoest, waar journalisten, humanitaire werkers en soldaten vaak kwamen. Volgens Oekraïense media waren buitenlandse militaire instructeurs aanwezig in de stad. Kramatorsk is de grootste stad in de regio Donetsk die nog in handen is van de Oekraïners. Er woonden zowat 150.000 mensen voor de start van de oorlog.

