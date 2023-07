Zeeuwse badmeesters nemen maatregelen tegen overlast Belgische jongeren

Hagel zo groot als tennisbal­len in Frankrijk: Hoe gevaarlijk is hagel en kan dit ook bij ons? “Sommige hagelbol­len halen 100 km/u”

Het oosten van Frankrijk is gisteren geteisterd door hevige onweersbuien. Daaruit vielen hagelbollen zo groot als tennisballen. Op zo’n moment verandert een ogenschijnlijk onschuldige onweersbui in een ware nachtmerrie met schade aan huizen en auto’s en soms zelfs verwondingen. Maar hoe ontstaat hagel? Hoe gevaarlijk is het? En kunnen zulke grote hagelbollen ook bij ons voorkomen? Meteoroloog Jonas De Bodt verklaart het fenomeen en geeft straffe cijfers over de grootste hagelbol ooit in België en ter wereld.