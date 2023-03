Zeer welkom tijdens energiecrisis: datacentrum verwarmt openbaar zwembad

In dit verhaal is er dus sprake van een win-winsituatie voor beide partijen. De olie afkomstig van de computers is voldoende om het zwembad 60 procent van de tijd te verwarmen tot ongeveer 30 graden. De beheerder van het recreatiecentrum in Devon is dan ook zeer enthousiast over dit initiatief: “Het partnerschap heeft ons echt geholpen om de kosten te drukken van wat de afgelopen 12 maanden ongelofelijk was, onze energieprijzen en gasprijzen bleven maar stijgen”, vertelt hij aan BBC News.