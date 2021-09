Zeeland stelt ultimatum: “We zijn niet het afvalputje van Vlaanderen, vergunning 3M moet vernietigd worden”

Het Zeeuwse provinciebestuur heeft Den Haag te hulp geroepen en er bij Vlaanderen op aangedrongen openheid van zaken te geven over de omgevingsvergunning die vorig jaar werd verleend aan 3M. “Het is een goed gebruik dat we even het antwoord op die brieven afwachten”, zegt CDA-fractievoorzitter Hannie Kool aan de Provinciale Zeeuwse Courant. “Dat moet er binnen nu en twee weken wel zijn. Als dat niet naar wens is, moeten we zeker naar het juridische instrument kijken. Er moet worden afgedwongen dat de vergunning van 3M wordt ingetrokken. Als de Vlaamse overheid dat zelf niet doet, moeten wij dat doen.” Volgens Isabelle Larmuseau, een Vlaamse milieurechtadvocate, is zo’n rechtszaak tegen het verlenen van de vergunning kansrijk.

Ook de PvdA wil Vlaanderen nog twee weken respijt geven. “Die vergunning moet vernietigd worden, desnoods via de rechter. Zeeland kan door Vlaanderen niet als afvalputje worden gebruikt”, vindt gedeputeerde Eddy Heerschop. “Wat ons betreft hebben ze deze maand nog om er iets aan te doen. Als blijkt dat de boel wordt getraineerd, moeten we naar de rechter stappen.”

Uit de harde opstelling van de Zeeuwse politiek spreekt verontwaardiging, zegt ook gedeputeerde Dick van der Velde (VVD). “En die deel ik.” Hij hoopt dat de Zeeuwse brieven effect hebben en dat de Nederlandse overheid samen met de provincie optrekt richting België. “Laten we dit in goede harmonie oplossen. Als dat niet kan, zullen we zeker het juridische traject overwegen. We hebben onze juristen al aan het werk gezet. Dit gaat over de volksgezondheid. Daar willen we niet mee spelen. We zetten de stappen die we moeten zetten.”

Veiligheidsmaatregel

Eind augustus legde de Omgevingsinspectie na een ongeziene inval in de fabriek in Zwijndrecht al een veiligheidsmaatregel op. 3M kreeg te horen dat het lozen van de proceswaters van de PFBSA-houdende processen onmiddellijk moest stoppen. Die veiligheidsmaatregel blijft gelden tot het bedrijf kan aantonen dat de nodige maatregelen zijn getroffen om de aanwezigheid van de stoffen PFBSA, MeFBSA en MeFBSAA in het bedrijfsafvalwater op het bedrijfsterrein in te perken tot een aanvaardbaar niveau.

