Zeehond Freddie overleeft Britse versoepelingen niet

Sanchez belooft dat 70 procent van Spanjaar­den tegen eind augustus gevacci­neerd is

6 april Tegen eind augustus zal 70 procent van de Spanjaarden gevaccineerd zijn tegen Covid-19. Dat belooft de Spaanse premier Pedro Sanchez, die dinsdag verklaarde dat het het ritme van de vaccinatiecampagne de komende dagen zal versnellen. De noodtoestand vanwege het coronavirus, die loopt tot 9 mei, zal niet worden verlengd, zei Sanchez ook. "Het begin van het einde van de pandemie is in zicht", aldus de premier aan de pers. "We willen dat 9 mei het eindpunt is."