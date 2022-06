Zee van koffers opgestapeld door storing bagagesysteem op luchthaven van Heathrow

Eerste vaatje haring geveild voor recordbe­drag, hoge dieselprij­zen houden vissers­sche­pen in haven Schevenin­gen op Vlaggetjes­dag

De traditionele Nederlandse veiling van het eerste vaatje ‘Hollandse Nieuwe’ bracht dit jaar een recordbedrag van 113.500 euro op. Vandaag is het in Nederland Vlaggetjesdag. Scheveningen kan voor het eerst in drie jaar op volle toeren vieren dat het haringseizoen begint. Vlaggetjesdag werd in 2020 en 2021 op kleine schaal gehouden door het coronavirus. Dit jaar verwacht de organisatie duizenden mensen in de haven van Scheveningen.

6:22