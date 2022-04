“Ze zijn weg, spoorloos”: vijf Oekraïners gingen runderen voederen in door Russen bezet dorp en keerden nooit terug

Ongeveer duizend inwoners telde het landbouwdorpje in Oost-Oekraïne, maar daarvan blijven er nu nog maar 400 over, vermoedt waarnemend burgemeester Yuri Doroshenko (58). De Russen kwamen, namen het dorp in en kozen een collectieve boerderij aan de rand als hun hoofdkwartier. De meer dan duizend dieren lieten ze aan hun lot over. De runderen protesteerden met onophoudelijk geloei, wat zowel de bezetter als de inwoners op de zenuwen werkte. Van de Russen moesten vijf dorpelingen die op de boerderij werkten het vee van voeder voorzien, ergens rond 16 maart. Dat deden ze, maar toen was er een ontploffing op de boerderij. Volgens Doroshenko werden de vijf opgepakt door de Russen. Mogelijk zaten ze achter een of andere aanslag tegen de Russische bezetting.

“Mijn twee neven zijn verdwenen”, zegt Svitlana Tarusyna (70) aan de New York Times. “Ze gingen de koeien op de boerderij voederen. Ze zijn verdwenen, spoorloos.” Niemand weet wat er precies met de vijf gebeurd is, maar uit getuigenissen op andere plaatsen in Oekraïne is de voorbije weken al gebleken dat de Russen er wreedaardig tekeergingen. Ze martelden burgers en vermoordden ze op willekeurige basis. Volgens de inwoners waren de Russen de eerste dagen na hun inval in maart nog kalm, maar dat veranderde al snel. Ze begonnen leegstaande huizen te plunderen en bezittingen te stelen van wie was achtergebleven, vertelt Doroshenko.

Volledig scherm Heel wat huizen zijn vernield in Husarivka. © REUTERS

Husarivka is weer in handen van de Oekraïners, maar het dorp ligt op amper 5 km van de frontlinie en wordt nog altijd beschoten door de Russen. Er is geen stroom, geen lopend water, nauwelijks gsm-verbinding. De bewoners moeten rekenen op humanitaire hulp vanuit de omliggende steden. Ze blijven met vragen zitten, zoals wat er gebeurd is met de vijf die de koeien gingen voeren. Nog twee anderen verdwenen op dezelfde dag in de buurt van de boerderij. En op 24 maart schoot een Russische sluipschutter een Oekraïense fietser dood in Husarivka. Twee dagen later trokken de Russische troepen zich terug. Zeven personen zijn nog altijd vermist en zeker vier zijn er gedood in Husarivka tijdens de Russische bezetting.

Maar dan deden de Oekraïners nog een lugubere ontdekking. “In deze kelder werden de lichamen gevonden” zegt lokaal hoofdspeurder Olexiy. “Ze waren bedekt met autobanden en verbrand. Er is geen manier om de doodsoorzaak te achterhalen. We vonden drie handen, twee benen, drie schedels.” Hoewel de lichamen niet konden worden geïdentificeerd, vermoeden de inwoners van Husarivka dat de drie deel uitmaakten van de groep van vijf vermisten. Heel wat koeien die ze gingen voeren, zijn eveneens doodgeschoten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.