Ze vonden haar doodsbang en zwervend door gebombardeerde straten, nu is jonge leeuwin uit Oekraïne veilig in Nederland

Dierenorganisatie VIER VOETERS is erin geslaagd een jonge leeuwin uit Oekraïne naar een gespecialiseerd opvangcentrum in Nederland te brengen. Gisterenavond kwam het dier aan, na een lange reis. De leeuwin heeft in haar jonge leventje al heel wat meegemaakt. Nu kan ze eindelijk écht beginnen leven.

De leeuwin van ongeveer anderhalf jaar oud werd in Oekraïne zowaar gehouden als huisdier. Ze ontsnapte en zwierf vervolgens een tijd door gebombardeerde straten in een dorp in de regio Charkov, voordat ze gevangen kon worden. Daarna werd ze door Oekraïense dierenvrienden overgebracht naar een opvang voor wilde dieren.

Alleen, hongerig en bang

“De jonge leeuwin Vasylyna werd gevonden in de gebombardeerde straten van Oekraïne. Ze was helemaal alleen, vermagerd, hongerig en bang”, legt dierenorganisatie VIER VOETERS uit, de Nederlandse tak van FOUR PAWS. “Zonder eten, onderdak en verzorging had ze geen kans om te overleven. Gelukkig werd ze gered en tijdelijk ondergebracht in Wild Animal Rescue, een opvangcentrum voor wilde dieren in de buurt van Kiev.”

De dierenorganisatie weet niets van het verleden van de leeuwin, behalve dat ze ontsnapte uit particulier bezit en op straat belandde in oorlogsgebied. “De stress en angst die ze moet hebben doorstaan, zijn onvoorstelbaar.” In de opvang nabij Kiev kon de leeuwin helaas niet blijven. Vanwege onder meer de oorlog en de “te kleine verblijven daar” moest ze er echt weg.

Juiste zorg

“Het toegewijde lokale team in Oekraïne gaf haar liefde en zorg, maar hun faciliteiten zijn niet geschikt voor haar behoeften op lange termijn”, klinkt het bij opvangcentrum FELIDA Big Cat Sanctuary in Nijeberkoop (Friesland). “Bovendien leefde ze daar in een oorlogsgebied, waardoor haar veiligheid in gevaar was. Het was cruciaal dat we haar overbrachten naar onze opvang, waar ze veilig is en de zorg krijgt die ze verdient.”

Gisterenavond was het grote moment daar. Ondanks de uitdagingen die de oorlog en het vele verplichte papierwerk met zich meebrengen, arriveerde de jonge leeuwin veilig en wel in Nederland.

Rustig

Haar spannende reis begon met het Oekraïense team van Wild Animal Rescue dat haar een dag eerder naar een eerste overnachtingsplek had gebracht, bij een berenopvang in Zhornys’ka, nabij de grens met Polen. Van daaruit nam het FELIDA-team van VIER VOETERS het transport over naar Nederland. “De jonge leeuwin heeft het allemaal opmerkelijk goed doorstaan en is het grootste deel van de reis kalm gebleven”, aldus de Nederlandse opvang. “Ze leek aan te voelen dat deze reis voor haar eigen bestwil is.”

Symbool

“Dat we een leeuw naar Nederland halen, is bijzonder én hoognodig vanwege de ontbrekende zorg in Oekraïne. En het staat symbool voor een veel groter probleem, want er zijn veel meer dieren die in vergelijkbare omstandigheden leven”, zegt directeur Petra Sleven. Volgens dierenexperts is de leeuwin “getraumatiseerd en ondervoed”. In Nederland zal ze nu de juiste zorg krijgen en - ook belangrijk - kan ze leven met andere leeuwen.

“Ze is getraumatiseerd door de oorlog en alle andere dingen die ze in haar jonge leven heeft meegemaakt", aldus VIER VOETERS. “Maar bij ons team van FELIDA is ze in de beste handen. Tijd om te wennen nu.”

Wilde dieren worden vaker van Oekraïne naar Nederland verhuisd. Zo bracht de organisatie Stichting Leeuw eerder al drie leeuwen en twee tijgers naar een speciaal opvangcentrum in Anna Paulowna (Noord-Holland).

Beer Yampil

Ook andere Europese landen vangen dieren uit Oekraïne op. Zo arriveerde vorige week in ons land nog de Oekraïense beer Yampil. Ook dat dier heeft ongelofelijke dingen meegemaakt. De andere beren uit de zoo in Oekraïne waar hij werd aangetroffen, werden opgegeten door Russische soldaten. Het dier wordt nu opgevangen in Natuurhulpcentrum Oudsbergen, in Limburg.

In dierenpark De Zonnegloed in Vleteren worden ook beren uit Oekraïne opgevangen. Vier maanden geleden werd berin Sandra nog heel verrassend mama van twee welpjes. De twee jongen zijn inmiddels klaar om het buitenverblijf te verkennen.

