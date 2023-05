"Ze voelde zich plots niet lekker en kreeg overal pijn en tintelingen": FBI onderzoekt zeker twee mogelijke gevallen vergiftiging Poetin-critici

Activiste Natalya Arno - stichter en voorzitter van de democratische ‘Free Russia Foundation’, een organisatie die ook een kantoor heeft in Brussel - werd begin deze maand plots ziek tijdens een bezoek aan Praag in Tsjechië. Volgens twee mensen die haar kennen, had ze enkele ontmoetingen over de situatie in Rusland en kreeg ze opeens “pijn en tintelingen in verschillende lichaamsdelen”.

Even voor ze klachten begon te krijgen, had ze ontdekt dat de deur van haar hotelkamer in Praag open was en dat er een vreemde geur in de kamer hing, een beetje zoals “een goedkoop parfum”. Niemand kon zeggen wat er aan de hand was, ook het management van het hotel niet.

KIJK. De Russische journaliste Marina Ovsyannikova (44) tart de Russische president in een interview met de Britse zender ‘Sky News’: “Ik denk dat Poetin niet genoeg Novitsjok heeft voor al zijn tegenstanders”

Symptomen

De volgende dag vloog Arno terug naar de Verenigde Staten, waar ze al tien jaar woont, nadat ze uit Rusland wegvluchtte. Haar symptomen hielden echter aan en daarop besloot ze om naar een ziekenhuis te gaan en de autoriteiten in te lichten. De FBI zou een onderzoek gestart zijn, volgens een bron van ‘Agentstvo’. Er werden stalen genomen, ook van haar kleding en ander materiaal dat ze in Praag bij zich had. Zelf wil ze niets over de zaak kwijt, maar Arno ontkent niet dat het incident heeft plaatsgevonden.

Net voor ze naar Praag vloog, was Arno te gast in Berlijn. Daar werd op 29 en 30 april een meeting van Russische oppositieactivisten georganiseerd. Volgens twee bronnen van ‘Agentstvo’ kreeg een Russische journaliste die pas uit Rusland gevlucht was, op de dag van de conferentie ook gezondheidsproblemen. Ze verklaarde dat haar symptomen mogelijk vroeger gestart waren, maar wilde er verder niets over zeggen.

Volgens een bron ging ze naar hetzelfde ziekenhuis als waar de Russische oppositieleider Aleksej Navalny behandeld werd na een vergiftiging met het zenuwgas novitsjok.

KIJK. Duitse regering vertelt dat Navalny vergiftigd werd met zenuwgas novitsjok

Opmerkelijk: twee andere bronnen vertelden ‘Agentstvo’ dat ook de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne en huidig topman van de denktank ‘Atlantic Council’ John Herbst - ook een uitgesproken criticus van president Poetin - enkele maanden vóór de Russische invasie van Oekraïne vergiftigingsverschijnselen had vertoond. Ook daar zou de FBI een onderzoek naar gestart zijn. Het is niet duidelijk hoe het momenteel met Herbst is. Zelf wil hij geen commentaar geven.

De Russische autoriteiten maakten in het verleden al meermaals gebruik van vergiftiging om andersdenkenden uit te schakelen. Dat was onder meer het geval bij dissident Aleksandr Litvinenko, die in 2006 vergiftigd werd met het radioactieve isotoop polonium-210. Volgens de Britten werden ook Sergej Skripal en zijn dochter Julia vergiftigd door de Russische geheime dienst. Dat gebeurde in 2018 in het Verenigd Koninkrijk.

KIJK. Alles over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in beeld

