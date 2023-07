"Ze verstoppen mijnen in kinderbedjes”: Oekraïner beschrijft wrede boobytraps van Poetins troepen

Nog nooit vielen zulke grote hagelste­nen in Europa: exemplaar van maar liefst 19 centimeter gemeten in Italiaans dorpje

Er is opnieuw een Europees weerrecord gesneuveld. Bij de zware onweders van de afgelopen dagen in het noorden van Italië zijn enorme hagelbollen naar beneden gekomen. In het dorpje Azzano Decimo, ten noordoosten van Venetië, werd zelfs een exemplaar gemeten van maar liefst 19 centimeter. Dat is de grootste hagelsteen ooit waargenomen in Europa.