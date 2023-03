Ze sloeg haar stiefzoontje (3) murw en haalde dan de camera boven: “Waarom overkomt dit mij?”. Britse vrouw (23) krijgt 15 jaar cel

Misselijkmakend, gruwelijk, niet te bevatten: een jonge Britse vrouw (23) hoorde gisteren in de rechtbank in Nottingham haar straf voor een zwaar geval van kindermishandeling, met de dood tot gevolg. Leila Borrington sloeg haar stiefzoontje van 3 jaar zo hard dat hij het bewustzijn verloor. Vervolgens haalde ze haar camera boven en filmde ze hoe het knaapje lag te creperen van de pijn. Het jongetje bezweek twee dagen later in het ziekenhuis. De vrouw krijgt 15 jaar cel.

Amper 3 jaar oud werd hij, de kleine Harvey. Het kleutertje, die autistisch was en niet-verbaal, was die noodlottige dag op 7 augustus 2021 alleen thuis met zijn stiefmoeder Leila Borrington in Jacksdale, nabij Nottingham. Zijn vader Jonathan was naar de bioscoop.

Meermaals op het hoofd geslagen

Zij verklaart dat hij achterover is gevallen van een zetel en daarbij hard met zijn hoofd op de grond is gesmakt. De rechtbank is echter formeel: dat is gelogen, blijkt uit onderzoeken van experten. Leila Borrington heeft in werkelijkheid het jongetje meermaals hard geslagen tegen het hoofd, met een zwaar hersenletsel tot gevolg. Een schedelbreuk en een interne bloeding in de hersenen werden hem uiteindelijk fataal. Leila B. zou Harvey in het verleden al mishandeld hebben, zo raakte later bekend. Daarbij had het kind zelfs al eens een armpje gebroken. Zelf had hij niks kunnen zeggen aan zijn moeder of vader over de mishandelingen, hij kon niet praten.

Toen het kleutertje die dag na de gewelddadige aanval van zijn stiefmoeder even het bewustzijn verloor, haalde zij haar smartphone boven. Ze begon hem te filmen, kronkelend van de pijn. Pas minuten later belde ze een ziekenwagen. Het ambulancepersoneel trof het kind “diep bewusteloos”, “niet responsief” en “in een abnormale lichaamshouding” aan. Twee dagen later stierf Harvey.

“Waarom overkomt dit mij?”

De video die Borrington maakte, werd afgespeeld in de rechtszaal als bewijs. Op de gruwelijke beelden is te zien hoe het kleine jongetje op zijn zij op een tapijt in de woonkamer ligt, met de armen naar voor. Hij kreunt, kermt van de pijn. “Harvey, Harv...”, hoor je de vrouw zeggen, terwijl het kind blijft kreunen. Even later heft de stiefmoeder de linkerarm van het knaapje op en laat die terug op de vloer vallen. Harvey lijkt wel een lappenpop. Vervolgens blijft de stiefmoeder een tijdje verder filmen. Borrington stuurde de video daarna naar de vader van het kind. “Waarom overkomt dit mij?”, schreef ze bij de beelden.

Dat ze die woorden bij de video plaatste, bewijst “een schokkend gebrek aan zorg en bezorgdheid”, betoogden de aanklagers in de rechtbank. “Haar instinct, terwijl ze een kind bewusteloos en in nood zag met ernstige verwondingen, is naar haar telefoon grijpen en een video maken in plaats van de hulpdiensten te bellen", klonk het. En ze dacht aan zichzelf, in plaats van aan Harvey. De droge toon van haar stem toen ze de naam van het kind zei, suggereert volgens de aanklagers ook “een afwezigheid van medelijden”.

De rechter veroordeelde Leila Borrington gisteren uiteindelijk tot 15 jaar cel voor doodslag. Dat het jongetje door zijn autisme extra kwetsbaar was, was voor de rechter een verzwarende factor.

“Steeds terugkerende nachtmerrie”

Biologische moeder Katie Holroyd las in de rechtbank een emotionele verklaring voor. “Hij was mijn wereld”, zei de mama. “Er gaat geen dag voorbij dat we niet wakker worden en met pijn moeten vaststellen dat we hem nooit meer zullen vastpakken, hem nooit meer zullen horen lachen, hem nooit zullen zien opgroeien.” Ze voegde toe: “Vermoord door net die persoon die voor jou moest zorgen, jou moest beschermen.”

De moeder noemde de dood van haar zoontje nog een “steeds terugkerende nachtmerrie” waaruit ze nooit meer kan ontwaken. “Het is ondraaglijk om te moeten denken aan hem daar stervend op de vloer, terwijl zij hem filmt in plaats van medische hulp in te roepen.”

