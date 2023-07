“Ze maakten geen schijn van kans”: piloten van neergestort blusvliegtuig in Griekenland dood teruggevonden

Vlamingen aan Gardameer in Italië overvallen door intense hagelbuien: “Parkeer­plaats is veranderd in autokerk­hof, verschil­len­de gewonden”

Verscheidene Belgen die op vakantie zijn in het noorden van Italië werden gisteravond overvallen door kort maar hevig noodweer. Aan het Gardameer veroorzaakten felle hagelbuien veel schade. “De parkeerplaats is veranderd in een autokerkhof”, meldt Jürgen Vermander aan HLN. Volgens Kristof Jansen moesten zeker vier mensen verzorging krijgen nadat ze gewond raakten. Ook vandaag kan het nog stevig onweren in de regio volgens de Italiaanse meteorologische dienst, zeker in de regio Venetië, maar de toestand zou in de loop van de dag moeten verbeteren.