Ze lijken op een kano maar vervoeren explosieven: dit zijn de Oekraïense marinedrones die Russen blijven geselen

De Oekraïense maritieme drones zijn onbemande, vanop afstand bestuurde vaartuigen die op het wateroppervlak opereren. Ze werden nooit eerder aan journalisten getoond. De Amerikaanse zender ‘CNN’ heeft als eerste medium toegang gekregen tot de geheime basis, waar enorme veiligheidsmaatregelen gelden. Er mochten dan ook maar een beperkt aantal opnames gemaakt worden en de soldaten deden enkel hun verhaal op voorwaarde dat hun anonimiteit werd gewaarborgd.

Voor de Oekraïners, die in tegenstelling tot het Russische leger niet over een Zwarte Zeevloot beschikken, is de ontwikkeling van deze marinedrones een immens belangrijk project - dat pas van start ging na de Russische invasie in februari 2022.

De Oekraïense organisatie ‘United24' zamelde er geld voor in bij bedrijven en particulieren over de hele wereld. Binnen een paar dagen werd zes miljoen euro opgehaald voor 25 drones; de initiële doelstelling was om er 100 te maken. Het is niet bekend hoeveel marinedrones de Oekraïners tot nu toe hebben ontwikkeld.

Volledig scherm De drones zijn quasi volledig van Oekraïense makelij. © CNN

Bereik van 800 kilometer

“Het was van groot belang omdat we niet veel hadden om ons te verzetten tegen een land met een marinevloot”, vertelt een drone-ontwikkelaar aan ‘CNN’. “We moesten zelf iets ontwikkelen omdat we geen bestaande capaciteit hadden.”

De nieuwste versies van de drone die ‘CNN’ heeft gezien, wegen tot 1.000 kilo - met een explosieve lading tot 300 kilo. Ze hebben een bereik van 800 kilometer en een maximumsnelheid van 80 km/u.

Ze zijn hier ontworpen, gebouwd en getest Oekraïense soldaat op geheime basis

De drones zijn quasi volledig van Oekraïense makelij. “Ze zijn hier ontworpen, gebouwd en getest”, klinkt het. Zelfs meer dan de helft van de onderdelen wordt in Oekraïne geproduceerd.

Volledig scherm Voor de Russen is het nog steeds moeilijk om een goed antwoord te vinden op de Oekraïense aanvallen met marinedrones/ © CNN

En die investeringen hebben al hun vruchten afgeworpen. Het Oekraïense leger heeft minstens twee succesvolle aanvallen uitgevoerd met hun zelf ontworpen marinedrones. Zo werd in oktober vorig jaar het Russische vlaggenschip ‘Admiral Makarov’ getroffen in de haven van Sebastopol. De Kertsjbrug naar de Krim onderging vorige maand hetzelfde lot. Al zijn niet alle aanvallen even succesvol.

Joystick

Een van de soldaten op de basis die ‘Shark’ genoemd wil worden, is een dronepiloot. Zijn uitrusting: een kleine, harde koffer. Binnenin zit het besturingssysteem van de maritieme drone: hendels, joysticks, beeldschermen en allerlei knoppen. “Deze drones zijn ontworpen om schepen van de Russische Zwarte Zeevloot te vernietigen”, zegt hij. “Ze worden met succes ingezet en jagen de Russen angst aan.”

Volledig scherm De drones hebben een bereik van 800 kilometer en een maximumsnelheid van 80 km/u © CNN

Kopbrekens voor de Russen

Voor de Russen is het nog steeds moeilijk om een goed antwoord te vinden op de Oekraïense aanvallen met marinedrones, legt de ontwikkelaar uit. “De snelheid van de drones overtreft die van elk schip van hun Zwarte Zeevloot”, zo claimt hij.

Volgens drone-expert Samuel Bendett van het Center for Naval Analyses (CNA) bezorgen deze marinedrones het Russische leger inderdaad “serieuze kopbrekens”. De Russische marine is wanhopig op zoek naar snelle oplossingen voor de succesvolle Oekraïense aanvallen, meent hij.

Foto’s op sociale media toonden drijvende hekken rond de Kertsjbrug . “De productiekosten van deze drones zijn laag in vergelijking met wat nodig is om je hiertegen te verdedigen,” vertelt Bendett aan ‘Business Insider’.

Russische schepen worden nu dieper in zee gedwongen doordat het risico op een droneaanval is toegenomen, beweren de Oekraïners. De Russische raketten moeten dan grotere afstanden afleggen, waardoor het moeilijker is om doelen dieper in Oekraïne te treffen. “300, 400 of 600 kilometer is een lange afstand die sommige operaties onmogelijk maakt en andere veel moeilijker.”

De aanvalsmogelijkheden die de drones bieden en hun successen geven de Oekraïners moed. “Ik denk dat het vijf tot tien jaar of zelfs langer zal duren vooraleer de Russen dit soort apparatuur effectief zullen kunnen onderscheppen,” vermoedt de drone-ontwikkelaar. “Hun uitrusting stamt uit de 20ste eeuw, de onze uit de 21ste eeuw. Daar zit 100 jaar tussen.”