“Ze leeft nog”: mysterieuze berichten zaaien verwarring in moordzaak Belgische vrouw

Een advocaat heeft iedereen met verstomming geslagen bij de start van de rechtszaak over de moord op Mireille Dysseleer (65), een Brusselse vrouw die in Kenia woonde nadat ze verliefd werd op een Afrikaanse danser. “Ze leeft nog”, beweert de advocaat. De ‘overleden’ vrouw zou hem whatsapp-berichten gestuurd hebben die verklaren waarom ze verdwenen is.

Het ongelooflijke verhaal start in 1991. Mireille Dysseleer trok toen voor drie weken op vakantie naar Kenia. Daar werd ze verliefd op Manuel Lesoipa, een professionele Afrikaanse danser. Mireille was toen 35 jaar, Manuel 21. Haar grote liefde bood Mireille aan de geneugten van het Afrikaanse leven te ontdekken.

Lees ook PREMIUM Mireille (64) die in Kenia verliefd werd op Afrikaanse danser op mysterieuze wijze verdwenen

Op twee jaar tijd reisde Mireille acht keer terug naar Kenia. In 1993 besloot ze met hem te trouwen. Ze verhuisde definitief naar Kenia en ging voortaan door het leven als ‘Laila Samburu’.

Het liefdessprookje eindigde toen Mireille kennismaakte met ‘polygamie’ of ‘veelwijverij’ - het fenomeen waarbij een man met meerdere vrouwen mag trouwen. Haar echtgenoot koos plots een tweede vrouw. Mireille voelde zich verraden en besloot in 2004 van haar man te scheiden.

Volledig scherm Mireille reisde in 1991 voor drie weken naar Kenia maar werd verliefd op danser Manuel Lesoipa. © RV

Intussen het het koppel wel een mooi leven uitgebouw, naar lokale normen waren ze zelfs rijk. Er volgde een jarenlange rechtszaak over de gezamenlijk eigendommen, tot haar ex in 2017 op 45-jarige leeftijd overleed. Mireille verkocht een aantal gebouwen en ging in een nieuw huis wonen in een welgestelde wijk in de hoofdstad Nairobi.

Nieuw huis verkocht

Het was in dat huis dat Mireille eind 2018 voor het laatst gezien werd. Sindsdien is ze spoorloos, maar haar lichaam is nooit teruggevonden. De politie denkt dat haar lichaam gecremeerd is.

Lucy Waithera, een goede vriendin van Mireille, werd in februari 2020 opgepakt op verdenking van moord. Zij zou het huis van Mireille in Nairobi verkocht hebben. Daarbij gebruikte ze een vervalste overlijdensakte. Een ander vervalst document moest bewijzen dat Mireille het huis aan haar had overgelaten.

Volledig scherm Lucy Waithera, de beste vriendin van Mireille, is de hoofdverdachte voor de moord. © RV

Woensdag startte de rechtszaak over de vermoedelijke moord. Lucy Waithera is de hoofdverdachte. Haar advocaat, Brian Khaemba, kwam echter plots met verbijsterende nieuwe elementen. Hij beweert dat de ‘dode’ Mireille Dysseleer hem contacteerde en toonde de Whatsapp-berichten die ze hem stuurde. Afrikaanse media publiceren zelfs een foto die Mireille van zichzelf stuurde.

Whatsapp-berichten

In de berichten beweert de vermeende dode vrouw dat een minnaar haar moord in scène heeft gezet en de schuld in de schoenen probeert te schuiven van haar vriendin Lucy Waithera. Zijn motief zou jaloezie zijn. “Alsjeblieft help mijn vriendin, ze is onschuldig”, klinkt het op Whatsapp. “Ik leef nog en mijn minnaar zit hierachter (...) het is vandaag 10/11/2021 help me alsjeblieft.”

Volledig scherm De mysterieuze whatsapp-berichten van de 'dode' Mireille Dysseleer. © RV

De openbare aanklager heeft zijn twijfels bij de nieuwe elementen in de rechtszaak. Volgens hem is niet bewezen dat de vrouw nog leeft. Hij zegt dat het slechts om een foto en tekstberichten gaat, en niet om videobeelden. Het gebruikte telefoonnummer bleek ook niet op naam te staan van Mireille ‘Laila’ Dysseleer. Bovendien lijkt de vrouw op de foto helemaal niet op het vermeende dodelijke slachtoffer.

Nieuw onderzoek

Toch heeft de rechter bevolen om de nieuwe informatie voor te leggen aan de politie, om ze te onderzoeken. “We sporen de eigenaar van de telefoon op”, klinkt het. Uit locatiegegevens zou alvast blijken dat de eigenaar van de gsm die de whatsapp-berichten stuurde zich in de buurt van Nairobi bevindt.

Volledig scherm Mireille was acht jaar getrouwd met Manuel, toen die zonder haar te waarschuwen trouwde met een tweede vrouw. © DR

De advocaten van hoofdverdachte Lucy Waithera willen dat het proces wordt stopgezet, omdat er nooit een lichaam is gevonden. Het openbaar ministerie vreest dat de whatsapp-berichten een manoeuvre zijn om de rechtszaak te laten ontsporen. De rechter besliste dat het proces gewoon voortgaat in afwachting van de resultaten van het politie-onderzoek naar de whatsapp-berichten.