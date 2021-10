Ze kocht een jezidi-meisje (5) als slaaf en liet haar omkomen van dorst: zo kon FBI IS-bruid klissen

Deze week is een Duitse vrouw veroordeeld tot 10 jaar cel voor de dood van een vijfjarig jezidi-meisje. Het slachtoffertje stierf in Irak van de dorst in de brandende zon. Het is dankzij de sublieme samenwerking tussen de FBI en de Duitse politie dat Jennifer Wenisch (30) niet door de mazen van het net is kunnen glippen. Zo gingen zij te werk om de IS-bruid te klissen.

De vrouw uit Lohne in deelstaat Nedersaksen groeide op in een protestants gezin en bekeerde zich in 2013 tot de islam. Ze vertrok een jaar later om “ideologische redenen” naar Irak om daar te trouwen met een IS-strijder.

De vrouw werd in 2016 opgepakt toen ze de Duitse ambassade in Ankara verliet. Ze werd kort daarop uitgeleverd aan Duitsland. Maar Wenisch begon meteen plannen te maken om terug te keren naar het kalifaat. En wellicht had ze dat ook gedaan indien de politie haar niet te snel af was geweest. Dat blijkt uit de reconstructie van de feiten door de Amerikaanse nieuwswebsite The Daily Beast.

Microfoon

In 2018 was ze in de veronderstelling dat ze via internet met een IS-aanhanger aan het chatten was. Ze gaf toe dat ze in Irak behoorde tot de Hisbah, de gevreesde shariapolitie van IS en dat ze tot slaaf gemaakte jezidi-vrouwen in huis had. Ze stemde ermee in om de FBI-informant - met wie ze aan het chatten was - te ontmoeten en met hem door het land te laten rijden om Duitsland onder de radar te kunnen verlaten.

Wenisch wist echter niet dat de FBI en de Duitse politie een microfoon in het dashboard van de auto hadden geïnstalleerd en dat al haar bekentenissen werden opgenomen, terwijl ze samen door het land reden. De FBI-informant speelde zijn rol met glans en vertelde haar dat hij wenste dat hij haar naar Syrië kon vergezellen.

Volledig scherm Jennifer Wenisch hield een dossiermap voor haar hoofd in de rechtszaal in München. © AP

De Duitse vrouw vertelde aan de informant het tragische verhaal van jezidi-meisje. Wenisch en haar man hadden in 2015 een jezidi-vrouw en -meisje als “slaven” gekocht voor in het huishouden. De twee werden vastgehouden in Mosoel, dat toen in handen was van IS. Het kleine meisje werd door de echtgenoot als straf buiten vastgebonden, nadat ze ziek was geworden en in bed had geplast. Wenisch keek toe hoe het meisje in de brandende zon omkwam van de dorst.

Nora

Maar in plaats van na die bekentenissen opnieuw naar het kalifaat te gaan, werd de vrouw daarop in Duitsland gearresteerd, en de Duitse federale aanklager Claudia Gorf begon haar zaak goed voor te bereiden aan de hand van de opnames. In dezelfde periode werd Gorf benaderd door jezidi-activisten die samenwerkten met mensenrechtenadvocate Amal Clooney en die in naam van de overlevende jezidi-moeder wilden dat het echtpaar werd vervolgd voor de moord op het kind.

Gorf slaagde erin om de jezidi-moeder, alleen bekend als ‘Nora’, naar Duitsland te brengen om in de zaak te getuigen. Nora’s getuigenis van de wrede dood van haar kind gold - samen met de opnames - als voldoende bewijs in de rechtszaal.

Volledig scherm Jennifer Wenisch hield een dossiermap voor haar hoofd in de rechtszaal in München. © AP

De Iraakse echtgenoot van Wenisch, Taha al-Jumailly, staat terecht in een apart proces in Frankfurt. De uitspraak in die zaak wordt in november verwacht. Net zoals vele andere IS-terugkeerders probeerde Wenisch zichzelf als onschuldig af te schilderen om het Duitse gerecht te misleiden. Ze beweerde het slachtoffer te zijn van IS-propaganda en wilde zogezegd niets liever dan vreedzaam leven. Maar het geleverde bewijs vertelde een ander verhaal.

Maandag werd Wenisch door de rechtbank in München veroordeeld tot tien jaar cel voor deelname aan een terroristische organisatie en de dood van het vijfjarige jezidi-meisje. Het is een van de eerste veroordelingen wereldwijd in verband met de vervolging van de religieuze minderheid door Islamitische Staat (IS).

Volledig scherm Jennifer Wenisch hield een dossiermap voor haar hoofd in de rechtszaal in München. © Sven Hoppe/dpa