Ze klopten en klopten, maar de schuilkelder bleef dicht: kind (9) onder drie doden bij nieuwe Russische raketaanval op Kiev

KIJK. Nieuwe nachtelijke aanval op Kiev maakt verschillende doden

De verontwaardiging in de Oekraïense hoofdstad Kiev is groot vanochtend. Niet omdat er opnieuw mensen zijn omgekomen bij een Russische luchtaanval op de stad. Wel omdat hun dood vermeden had kunnen worden.

Kwestie van minuten

Nu Rusland de frequentie van zijn luchtaanvallen op Kiev opvoert, hebben inwoners vaak minder tijd om dekking te zoeken in de schuilkelders die overal in de stad zijn opgericht. Afgelopen nacht bestookte Rusland Kiev opnieuw, met zeven ballistische en drie Iskander-kruisraketten. Minder dan vijf minuten nadat het luchtalarm de bewoners had gealarmeerd dat een aanval nakende was, waren daar al de eerste raketten.



De Oekraïense luchtafweer slaagde erin de raketten neer te schieten, maar zoals vaker betekende dat wel dat er raketpuin naar beneden kwam. Een deel van het puin kwam neer op een kinderziekenhuis, op een politiebureau en op meerdere woonblokken in het Desnyansky-district.

Volledig scherm De burgemeester van Kiev, Vitaly Klitschko, op de plek waar drie mensen omkwamen, onder wie het kind. © ANP / EPA

Enkele inwoners die razendsnel dekking hadden moeten zoeken en hadden aangeklopt bij een schuilkelder aan het ziekenhuis, stonden voor een gesloten deur. Met alle gevolgen van dien. De Oekraïense autoriteiten troffen wat later buiten drie doden aan en verschillende gewonden. En zo werd de achttiende aanval op de Oekraïense hoofdstad sinds begin mei ook de meest dodelijke.

“Niemand opende voor ons”

De Oekraïense publieke omroep meldt op basis van getuigenissen dat de schuilkelder dicht was tijdens de luchtaanval. “Het luchtalarm begon en wij begonnen te lopen naar de schuilkelder”, vertelt Yaroslav, die het drama meemaakte. Hij was samen met zijn vrouw en kind. “Maar niemand opende die voor ons. Mensen klopten en klopten op de deur. Heel lang. Er waren vrouwen en kinderen, maar niemand opende voor ons. Ik liep naar de andere kant van het gebouw, op zoek naar iemand die de deur kon open doen. En toen was er een inslag...”

Volledig scherm Yaroslav getuigde bij de Oekraïense omroep Suspilne over het drama. Hij verloor zelf zijn vrouw, zijn kind overleefde. © Suspilne

De vrouw van Yaroslav werd uiteindelijk één van de mensen die omkwam door het puin van een neergeschoten Russische raket. “Mijn kind leeft nog, maar mijn vrouw is dood”, zegt de Oekraïense man in tranen. Twee anderen kwamen ook om, onder wie het meisje van 9 jaar oud. Ze stierf samen met haar moeder. Nog eens tien mensen raakten gewond.

Volledig scherm De burgemeester van Kiev, Vitaly Klitschko, in gesprek met een reddingswerker terwijl hij aan een krater staat nabij het ziekenhuis. © AFP

Steeds meer klachten

De autoriteiten in Kiev, onder wie burgemeester Vitali Klitschko, liggen nu onder vuur, omdat er meer dan een jaar sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne nog steeds geen deftig systeem op poten zou zijn gezet rond de schuilkelders.

In het begin van de oorlog werden er verschillende schuilkelders opgericht, in metrostations en in kelders van gebouwen bijvoorbeeld. In het begin waren die standaard open. Maar de laatste tijd, net nu er bijna dagelijks aanvallen zijn, komen er steeds en meer klachten over schuilplekken die om onverklaarbare reden gesloten blijken. (Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm De burgmeester van Kiev, Vitali Klitschko (C), vandaag zelf samen met anderen in een schuilkelder tijdens een luchtalarm. © Getty Images

Volledig scherm Mensen in een schuilkelder in een school in Kiev vandaag, terwijl opnieuw het luchtalarm afgaat. © Getty Images

Onderzoek

Burgemeester Klitschko laat weten dat er een onderzoek is ingesteld naar aanleiding van het drama. “Een fragment van een raket viel vier minuten nadat het luchtalarm was afgekondigd neer bij de ingang van de medische faciliteit”, zegt hij in een bericht op Telegram. “Mensen zochten een schuilplaats. Er wordt onderzocht of de opvangplek open was.” Klitschko geeft nog mee dat er naast de drie dodelijke slachtoffers in totaal zeker 19 gewonden zijn gevallen bij de recente Russische raketaanval op Kiev.

In een volgend bericht herinnert de burgemeester de bewoners van Kiev eraan dat in elk district afzonderlijk de leidinggevenden van de instellingen waar de schuilkelders gesitueerd zijn samen met de districtshoofden verantwoordelijk zijn voor de werking van de schuilplaatsen. Hij zegt nog dat een schuilkelder verderop bij een school open was en dat daar mensen in zaten. Hoe dan ook is er dus nu een onderzoek geopend.

Volledig scherm Blik binnen aan het beschadigde ziekenhuis. © AFP

Controles

De Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko toont zich verbeten in een reactie. De minister stelt dat een gesloten schuilkelder tijdens een oorlog niet gewoon “onverschilligheid” is. Hij benadrukt dat schuldige partijen zullen opgespoord en berecht worden.

Hij kondigt ook aan dat de beschikbaarheid en ook de staat van de schuilkelders in alle dichtbevolkte gebieden in het land zullen gecontroleerd worden.

Volledig scherm Een lid van de politie bij het lichaam van een dodelijk slachtoffer bij het ziekenhuis. © ANP / EPA

Volledig scherm Een lichaam wordt weggedragen. © Getty Images