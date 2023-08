“Ze heeft twee keer enorm veel geluk gehad”: vrouw met mentale beperking ontsnapt aan vuurzee door uit raam te springen

UPDATE LIVE OEKRAÏNE. Poetin overweegt om naar G20 te gaan: "Hij riskeert openlijk vernederd te worden”

De Russische president Vladimir Poetin zou volgens een bron in het Kremlin overwegen om naar de G20 in India te gaan in september. Het zou zijn eerste persoonlijke meeting zijn met westerse leiders sinds de invasie van Oekraïne en dat zou tot erg vervelende situaties kunnen leiden voor hem. Duitsland kondigt daarnaast aan nog meer materieel, waaronder twee Patriot-raketsystemen, te leveren aan Oekraïne. Oekraïne meldt intussen afgeslagen Russische aanvallen in het oosten. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.